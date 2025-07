Agenda Passaporti: il servizio on line della Polizia per richiedere il documento valido per l’espatrio

La Questura di Campobasso è sempre pronta nel rispondere alle esigenze dei cittadini. Chi è interessato al rilascio del passaporto può richiedere un appuntamento tramite il servizio online “Agenda Passaporti“.

Tale strumento, finalizzato ad ottimizzare la risposta della pubblica amministrazione alle esigenze dei cittadini, è un calendario-agenda elettronico, gestito dall’Ufficio Passaporti della Questura e dal Commissariato di P.S. di Termoli, al quale si accede attraverso il portale www.passaportonline.poliziadistato.it e consente ai cittadini, residenti o domiciliati nella provincia di Campobasso, di presentare online la domanda per ottenere il passaporto elettronico e, contestualmente, prenotare un appuntamento presso gli Uffici di Polizia per il disbrigo della pratica.

I tempi di attesa per il rilascio del passaporto sono particolarmente brevi; in presenza dei presupposti previsti dalla legge, infatti, il titolo viene emesso, in media, entro 8/10 giorni.

In caso di ipotesi eccezionali, per documentati motivi di lavoro, viaggio, salute o studio, che richiedono una trattazione in via d’urgenza, è possibile accedere ad una “Agenda Prioritaria”, che garantisce il rilascio del titolo di viaggio in tempi ancor più celeri.

Anche l’Ufficio Immigrazione è pienamente operativo. Le istanze avanzate dai cittadini stranieri tese al rilascio del permesso di soggiorno o del riconoscimento della protezione internazionale vengono trattate ed evase in tempi brevi.

Le richieste di appuntamento possono essere avanzate telefonicamente, con posta elettronica o tramite poste italiane. Gli utenti muniti di prenotazione, dunque, possono recarsi presso lo sportello immigrazione nella data e nell’ora indicata, attendendo il proprio turno nell’apposita sala d’attesa.

I cittadini italiani o stranieri che versano in condizioni di indigenza o che hanno necessità di assistenza possono, invece, rivolgersi ai competenti uffici comunali.