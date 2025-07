Polis – Casa dei servizi digitali: lavori di adeguamento nell’ufficio postale di Castel del Giudice

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Castel del Giudice da oggi, mercoledì 16 luglio, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa aziendale finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta con i servizi della Pubblica Amministrazione a sportello in tutti i comuni con meno di 15mila abitanti.

In particolare, gli interventi comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e i certificati anagrafici e di stato civile.