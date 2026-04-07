Viabilità compromessa e traffico paralizzato, la Prefettura di Campobasso ordina: scuole chiuse domani

La Prefetto di Campobasso ha disposto, per la giornata di domani 8 aprile, la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni della provincia di Campobasso. La decisione prefettizia è collegata…

La Prefetto di Campobasso ha disposto, per la giornata di domani 8 aprile, la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni della provincia di Campobasso. La decisione prefettizia è collegata alla riattivazione della frana di Petacciato, all’altezza del km 462 del tratto autostradale della A14, con l’apertura di un nuovo fronte di smottamento all’interno del centro urbano che ha visto il coinvolgimento di alcune abitazioni private, con la connessa necessità di procedere allo sgombero di alcune famiglie. I nuovi eventi calamitosi hanno ulteriormente inciso sulla già compromessa viabilità provinciale, congestionando in maniera rilevante le arterie stradali ancora percorribili.

Nel corso di una riunione del centro coordinamento soccorsi della Prefettura è emersa la condivisa esigenza di intervenire attraverso provvedimenti che possano alleggerire il traffico veicolare. E dunque è risultato essenziale procedere ala sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole, su tutto il territorio della poovincia, evitando così che gli studenti possano impegnare la viabilità com mezzi propri o pubblici.