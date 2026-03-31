Massi sulla carreggiata, chiusa la provinciale Istonia nel tratto ponte Treste e ponte Rio Torto

Il Comune di Castiglione Messer Marino comunica che la strada provinciale 186 è chiusa al traffico nel tratto compreso tra Ponte Treste e Ponte Rio Torto, a causa della frana di un tratto di costone roccioso con caduta…

Il Comune di Castiglione Messer Marino comunica che la strada provinciale 186 è chiusa al traffico nel tratto compreso tra Ponte Treste e Ponte Rio Torto, a causa della frana di un tratto di costone roccioso con caduta di massi e alberi sulla carreggiata.

Al momento NON è possibile raggiungere la Fondovalle Treste attraverso questo collegamento.

Si invita la cittadinanza:

• a non percorrere il tratto interessato

• a utilizzare percorsi alternativi

• a prestare la massima prudenza

Sono in corso le verifiche e gli interventi per il ripristino della viabilità. Seguiranno aggiornamenti.