Incidente sulla statale 17: furgone della raccolta differenziata finisce fuori strada

Alle ore 9,45 circa una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta lungo la SS17, in territorio del Comune di Campochiaro, per un incidente stradale tra un furgone e un automezzo adibito alla raccolta differenziata. Illesi gli occupanti degli automezzi. Sul posto anche il 118, i Carabinieri della stazione di Cercemaggiore e personale ANAS. L’intervento di messa in sicurezza degli automezzi è terminato da poco.

