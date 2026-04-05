Altre frane e smottamenti, ex statale Istonia in totale dissesto. Il Comune: «Grave pericolo per la pubblica incolumità»

Ulteriori smottamenti vengono segnalati sulla ex statale Istonia, nel tratto da Secolare, in località Lago Negro. L’arteria è in completo dissesto sul territorio comunale di Belmonte del Sannio. Anche sul versante abruzzese, da Castiglione Messer Marino, ci sono vasti smottamenti che hanno invaso la sede stradale in più punti.

Il Comune di Castiglione ha diramato, pochi minuti fa, questa comunicazione: «Si comunica alla cittadinanza che è assolutamente vietato percorrere la strada in direzione Agnone (ex S.S. 86). A seguito di un ulteriore peggioramento delle condizioni del manto stradale, il transito non è più garantito in sicurezza oltre Località Manginella. La strada risulta fortemente compromessa e presenta condizioni tali da rappresentare un grave pericolo per la pubblica incolumità. Si raccomanda di NON transitare per nessun motivo, se non per eventuali emergenze gestite dalle autorità competenti».

«Dopo una settimana di vera passione causa maltempo, è ora di avviare la fase di risoluzione delle problematiche. – dichiara il vicesindaco di Belmonte del Sannio, Dalio Mastrostefano – A seguito del sopralluogo effettuato ieri mattina dai tecnici comunali, l’amministrazione darà immediatamente avvio agli interventi, seguendo un criterio di priorità assoluta alle situazioni di maggiore urgenza. Per sopperire alle criticità più gravi, alcune strade sono state liberate dagli smottamenti, tra cui la strada di Padule Piane, al fine di garantire un collegamento verso Belmonte alle abitazioni rimaste isolate. Nel frattempo il Comune in questi giorni ha attivato il COC ( centro operativo comunale) per garantire la sicurezza di tutta la popolazione e fornire aggiornamenti costanti sulla situazione frane. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza maggiormente nelle aree interessate».