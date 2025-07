 “Anch’io sono la Protezione Civile”: militari della Finanza incontrano i ragazzi del campo scuola

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Isernia hanno incontrato ragazze e ragazzi, di età compresa tra 10 e 16 anni, che stanno partecipando al 17° Campo Scuola di Protezione Civile “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, presso il bocciodromo comunale di Castelpetroso.

Il colonnello comandante con il Prefetto di Isernia

In tale occasione i Finanzieri, accompagnati dall’unità cinofila del Gruppo di Campobasso, hanno illustrato l’attività istituzionale del Corpo, focalizzando l’attenzione sul concetto di sicurezza economico-finanziaria, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul delicato ruolo rivestito dalla Guardia di finanza al servizio dei cittadini per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Sin dalle prime fasi dell’incontro, i ragazzi si sono mostrati particolarmente interessati ai svariati comparti in cui il Corpo opera quotidianamente, in particolar modo nel contrasto ai traffici illeciti, alla contraffazione, all’uso e al traffico di sostanze stupefacenti e sono stati messi in guardia sui potenziali rischi per la salute del consumatore finale nonché sugli effetti dannosi provocati.

Questo momento di scambio è stato impreziosito dalla presenza di JIMMY e PEPPER, “militari a quattro zampe” di razza pastore tedesco, che hanno mostrato ai ragazzi la loro abilità con una prova di ricerca di sostanze stupefacenti all’interno di valigie. Formati presso la scuola di Addestramento Cinofilo della Guardia di finanza di Castiglione del Lago (PG), gli stessi rappresentano un validissimo supporto per chi opera quotidianamente nel controllo del territorio.

L’iniziativa posta in essere ha riscosso grande apprezzamento da parte dei ragazzi, invogliati e stimolati ad assumere comportamenti attivi e virtuosi sulla strada della legalità.