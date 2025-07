Finanza, avvicendamento al vertice del provinciale aquilano: il colonnello Oriolo è il nuovo comandante

Alla presenza del Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinciale di L’Aquila tra il Colonnello t.ST Cosimo Lamanuzzi, destinato alla Scuola Allievi Finanzieri di Bari, con l’incarico di Comandante, e il Colonnello t.SFP Pierfrancesco Oriolo, attuale Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Abruzzo.

Al tradizionale evento, tenutosi presso la caserma “S.Ten. M.A.V.M. Tito Giorgi”, sede del Comando Regionale Abruzzo, erano altresì presenti tutti gli ufficiali della provincia di L’Aquila, nonché una rappresentanza del personale Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio e delle sezioni A.N.F.I. di L’Aquila e Avezzano.

Il Colonnello Lamanuzzi, che lascia l’incarico dopo tre anni, ha espresso parole di gratitudine nei confronti della Superiore Gerarchia per il sostegno ricevuto e ha ringraziato i militari presenti per gli importanti risultati conseguiti in quest’ultimo triennio, frutto di incondizionata dedizione ed elevata professionalità.

Il Colonnello Oriolo, nel rivolgere il proprio saluto al Comandante Regionale, agli ufficiali e alle rappresentanze presenti, ha assicurato il massimo impegno per continuare nell’efficace azione svolta dalla Guardia di Finanza nella provincia di L’Aquila a contrasto degli illeciti economico-finanziari.

In conclusione della cerimonia, il Comandante Regionale, dopo aver ringraziato il Colonnello Lamanuzzi per la proficua opera prestata negli anni trascorsi a L’Aquila, ha formulato al Colonnello Oriolo i migliori auspici di buon lavoro.

Il Colonnello t.SFP Pierfrancesco Oriolo, sposato e originario di Treviso, è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.

Nel corso della sua carriera, l’Ufficiale ha ricoperto diversi incarichi operativi e di staff nel Lazio, in Sicilia ed in Lombardia, nonché presso il Comando Generale.