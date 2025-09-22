Apicoltura: aperto il bando per le imprese che hanno subìto perdite economiche

«Le aziende del settore apistico interessate potranno fare domanda di finanziamento per compensare le perdite relative agli effetti della pandemia da COVID degli scorsi anni con un budget a disposizione di 250 mila euro». Lo rende noto il Vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente con riferimento all’apertura dell’avviso relativo all’intervento speciale del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) che finanzia specificamente interventi atti a contrastare gli effetti del COVID-19.

L’avviso prevede l’erogazione di un contributo “una tantum” a favore delle imprese apistiche abruzzesi con partita IVA che hanno subìto, nelle annualità 2020 e 2021, perdite di fatturato pari ad almeno il 25% rispetto alla media del fatturato delle annualità 2018 e 2019 (annualità pre covid-19).

«L’intervento, fortemente voluto dall’assessorato all’agricoltura nell’ambito delle risorse FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) – dichiara il vicepresidente Imprudente – è finalizzato a fornire liquidità alle imprese apistiche e a dare continuità alle attività aziendali, per continuare a supportare un settore strategico a livello di sostenibilità e valore ambientale».

Il bando segue l’Intervento Speciale per il contenimento delle conseguenze economiche dovute all’emergenza climatica del 2023 per 750.000 euro, la misura SRA18 prevista dal Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo per 1 milione di euro e i piani OCM Miele per 800.000 euro in 4 anni.

Le domande devono essere presentate sullo sportello Digitale accedendo tramite SPID o CIE entro il 20/10/2025.