Seicento rotoballe distrutte dalle fiamme, terminate le operazioni: indagini in corso

Sono in fase conclusiva le operazioni di spegnimento dell’incendio di circa seicento rotoballe che ha impegnato dalla tarda mattinata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, in agro di Campochiaro.
L’intervento ha comportato l’impiego di più di dieci unità avvicendatesi su tre turni di servizio, nonché l’utilizzo di automezzi idonei alle operazioni di spegnimento e macchine operatrici necessarie allo smassamento del materiale coinvolto dall’incendio. In corso di accertamento le cause dell’innesco.