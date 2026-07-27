Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, diciotto misure cautelari: arresti anche in Molise, nel mirino aziende e professionisti

La Guardia di Finanza di Salerno, insieme al Nil dei Carabinieri, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, ha eseguito misure cautelari nei confronti di ventidue persone gravemente indiziate di associazione per delinquere trasnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le misure cautelari, diciotto ai domiciliari e quattro con obbligo di firma, sono state eseguite nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia.

In particolare viene contestato al sodalizio di aver presentato centinaia di richieste fittizie di nulla osta al lavoro in favore di extracomunitari provenienti in massima parte dal Marocco, dall’India e dal Bangladesh, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti e intermediari. Datori di lavoro che, dietro compenso, avrebbero attestato falsamento il possesso dei requisiti per l’inoltro delle domande. I professionisti avrebbero prodotto documentazione falsa per il buon esito delle istanze.