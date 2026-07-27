Prematura scomparsa del sindaco Sellecchia, il cordoglio del presidente della Provincia di Isernia

«Un sindaco serio e competente, che ha messo sempre al primo posto la comunità di Longano. Con la sua prematura scomparsa, Cristian Sellecchia lascia un vuoto incolmabile. Non dimenticheremo mai la sua determinazione, la sua passione e il…

«Un sindaco serio e competente, che ha messo sempre al primo posto la comunità di Longano. Con la sua prematura scomparsa, Cristian Sellecchia lascia un vuoto incolmabile. Non dimenticheremo mai la sua determinazione, la sua passione e il suo impegno per gli alti valori della democrazia che si è onorato di rappresentare. A nome mio e del Consiglio provinciale di Isernia, porgo le più sentite condoglianze a tutti i cari di Cristian».

Così il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.

«La Comunità Longanese si raccoglie, attonita e commossa, nel ricordo di un amministratore che ha dedicato il suo impegno al servizio del paese, dei cittadini e delle istituzioni, con passione, integrità ed alto senso civico. In questo momento di sofferenza, il Vice Sindaco, l’Assessore, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri, il Segretario Comunale e tutti i dipendenti ed i collaboratori si stringono con affetto e vicinanza ai familiari».