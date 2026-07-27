Diportista rimasto ferito a bordo della propria imbarcazione, tratti in salvo dagli uomini della Guardia costiera

Prosegue l'attività della Guardia Costiera di Termoli, sotto il coordinamento della Direzione Marittima dell'Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026", la campagna nazionale che vede quotidianamente impegnati uomini e mezzi del…

Prosegue l’attività della Guardia Costiera di Termoli, sotto il coordinamento della Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la campagna nazionale che vede quotidianamente impegnati uomini e mezzi del Corpo per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Nel fine settimana del 25 e 26 luglio, il personale della Guardia Costiera di Termoli e dell’Ufficio Locale Marittimo delle Isole Tremiti ha assicurato un’intensa attività di pattugliamento e vigilanza, sia in mare sia lungo il litorale molisano e nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione, del rispetto della normativa vigente e della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ambiente marino e costiero.

Tra gli interventi più significativi, nella mattinata di domenica 26 luglio, l’Ufficio Locale Marittimo delle Isole Tremiti è intervenuto a seguito di una segnalazione della locale Stazione dei Carabinieri riguardante un diportista rimasto ferito a bordo della propria imbarcazione, giunta nei pressi della banchina di San Domino. Il personale della Guardia Costiera ha prestato immediata assistenza, collaborando con gli operatori del 118 nelle operazioni di sbarco dell’infortunato, successivamente affidato alle cure dei sanitari e trasferito al presidio sanitario per gli accertamenti del caso.

Nel corso dello stesso intervento, sul medesimo tratto di banchina, è stato inoltre soccorso un turista colto da un malore. Anche in questa circostanza il personale della Guardia Costiera ha fornito immediato supporto, consentendo agli operatori del 118 di prestare le necessarie cure mediche direttamente sul posto.

Nel pomeriggio della stessa giornata, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo delle Isole Tremiti è intervenuto in assistenza a un’unità da diporto con due persone a bordo che, a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine nell’arcipelago, non era in grado di rientrare in sicurezza al porto base di Foce Varano. Valutate le condizioni del mare e al fine di garantire l’incolumità dell’equipaggio, è stata autorizzata la sosta notturna dell’imbarcazione presso il porticciolo di San Domino. Gli uomini della Guardia Costiera hanno quindi assistito l’equipaggio durante le operazioni di ormeggio e, al termine dell’intervento, hanno verificato lo stato di salute dei due diportisti, entrambi risultati in buone condizioni.

Le attività svolte nel corso del fine settimana confermano il costante impegno della Guardia Costiera nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione, nonché la capacità di rispondere con efficacia alle molteplici esigenze operative che caratterizzano la stagione estiva. Fondamentale, in questo contesto, la consolidata sinergia con Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, che contribuisce a garantire interventi tempestivi ed efficaci a favore della collettività.