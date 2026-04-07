Autostrada chiusa, traffico si riversa sulla Trignina: code chilometriche sulla statale

AUTOSTRADE PER L'ITALIA INFORMA CHE:sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell'attivazione…

AUTOSTRADE PER L’ITALIA INFORMA CHE:

sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso Petacciato. All’uscita obbligatoria di Vasto sud, segnaliamo 5 km di coda a partire da Vasto nord. Inoltre, si registrano 13 km di coda nel tratto compreso tra San Severo e Termoli in direzione Pescara.

Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile, pertanto si consiglia:

Per i soli veicoli leggeri in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli.

Per i soli veicoli leggeri in direzione Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire la SS16 Adriatica in direzione Termoli, quindi la SS650 Trignina in direzione Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud.

Per i mezzi pesanti in viaggio verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina in direzione Isernia, quindi la SS85 in direzione Venafro per poi seguire le indicazioni verso Caianello, da cui è possibile entrare sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, per poi proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa/Bari. Percorso inverso per i mezzi pesanti che viaggiano in direzione opposta, verso Pescara.

Per le lunghe percorrenze in direzione Bari, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari.

Per le lunghe percorrenze da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1.

Attualmente è in atto la distribuzione dell’acqua.