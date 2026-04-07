Frane e paesi isolati, sopralluogo della Protezione civile regionale a Castiglione Messer Marino

(ANSA) – CHIETI, 07 APR – Il capo della protezione civile regionale abruzzese, Maurizio Scelli, sorvolerà domani le zone più colpite dal maltempo dei giorni scorsi a bordo di un elicottero messo a disposizione dal Comando regionale della guardia di Finanza. Scelli farà un sopralluogo a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, paese isolato.



L’atterraggio, con decollo e rientro a Pescara, è previsto intorno alle 10.30. «Domani Scelli sorvolerà le zone più colpite per capire come porre rimedio alle criticità più gravi, in particolare la viabilità e la carenza idrica che riguarda migliaia di cittadini e molte aziende della provincia di Chieti» si appende da fonti della protezione civile.



Oltre a Castiglione, sono isolati i paesi di Colledimezzo, Fraine e Schiavi di Abruzzo. Guasti idrici si segnalano a Roccaspinalveti e in alcune zone di Vasto e di San Salvo. A Fossacesia c’è una frana

attiva con uno sgombero ordinato. Ad Atessa si segnala un ponte pericolante.



Al termine Scelli riferirà al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che sta predisponendo gli atti per il riconoscimento dello stato di emergenza. Attenzione massima, poi, alla frana di Silvi, in provincia di Teramo, dove ci sono nove famiglie sgomberate e l’emergenza scuola: a questo proposito si sta cercando una soluzione con moduli abitativi provvisori. (ANSA).