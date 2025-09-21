Bloccato in quota dai crampi, escursionista recuperato in elicottero dal Soccorso alpino

Nuovo intervento nella giornata odierna per il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo che è intervenuto per prestare soccorso a un escursionista della provincia di Frosinone che, durante la salita lungo la direttissima al Corno Grande del Gran Sasso, ha accusato forti crampi ed è rimasto bloccato in difficoltà.

L’uomo, classe 1992, non è stato più in grado di proseguire. Una squadra del CNSAS è immediatamente intervenuta per portare i primi soccorsi e attivare le operazioni di recupero. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 Abruzzo, con tecnico di elisoccorso e equipe sanitaria a bordo.

Il tecnico è stato sbarcato in prossimità del Sassone e ha raggiunto l’escursionista insieme alla squadra di terra. L’uomo è stato assistito e accompagnato lungo un tratto di circa 200 metri in discesa con l’ausilio di corde, fino a una zona idonea per il recupero con triangolo di evacuazione.

L’escursionista è stato quindi verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito a Campo Imperatore, in buone condizioni generali.