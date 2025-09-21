Marsilio: «Riequilibrare il Fondo sanitario nazionale per garantire servizi nelle aree interne»

«Occorre riequilibrare il Fondo Sanitario Nazionale per garantire servizi adeguati anche ai territori meno popolati, condizione indispensabile per difendere i borghi, i centri storici delle aree montane e contrastarne lo spopolamento». Lo ha affermato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo a Fenix, la festa nazionale dei giovani di Fratelli d’Italia che si tiene al Laghetto dell’Eur a Roma.

Nel corso dell’iniziativa, Marsilio ha discusso insieme a Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, e al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del tema della ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale.

«In questa sede abbiamo sottolineato la nostra battaglia,- ha dichiarato Marsilio- quella che porterebbe a riequilibrare il fondo nazionale che oggi non mette in condizione le zone poco popolate di offrire i servizi necessari ai cittadini. Una battaglia per difendere davvero i borghi, i centri storici delle aree montane».

«Oggi – ha spiegato Marsilio – il sistema di riparto penalizza le aree interne, che non riescono a garantire ai cittadini i servizi essenziali. È questo uno dei principali fattori che spinge molti a lasciare i piccoli centri per trasferirsi in aree più popolose e meglio servite. Restituire efficienza, sicurezza e vivibilità ai borghi significa invece garantire coesione e riequilibrio al nostro Paese».