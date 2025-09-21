  • News

    • Marsilio: «Riequilibrare il Fondo sanitario nazionale per garantire servizi nelle aree interne»

    Pubblicato il

    «Occorre riequilibrare il Fondo Sanitario Nazionale per garantire servizi adeguati anche ai territori meno popolati, condizione indispensabile per difendere i borghi, i centri storici delle aree montane e contrastarne lo spopolamento». Lo ha affermato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo a Fenix, la festa nazionale dei giovani di Fratelli d’Italia che si tiene al Laghetto dell’Eur a Roma.

    Nel corso dell’iniziativa, Marsilio ha discusso insieme a Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, e al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del tema della ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale.

    «In questa sede abbiamo sottolineato la nostra battaglia,- ha dichiarato Marsilio- quella che porterebbe a riequilibrare il fondo nazionale che oggi non mette in condizione le zone poco popolate di offrire i servizi necessari ai cittadini. Una battaglia per difendere davvero i borghi, i centri storici delle aree montane».

    «Oggi – ha spiegato Marsilio – il sistema di riparto penalizza le aree interne, che non riescono a garantire ai cittadini i servizi essenziali. È questo uno dei principali fattori che spinge molti a lasciare i piccoli centri per trasferirsi in aree più popolose e meglio servite. Restituire efficienza, sicurezza e vivibilità ai borghi significa invece garantire coesione e riequilibrio al nostro Paese».

