BREAKING NEWS – Furgone travolge e uccide tre cavalli lungo la fondovalle Verrino

Tre cavalli morti sulla fondovalle Verrino, nei pressi dello svincolo per la località Marangoni. Gli animali sono stati investiti da un furgone che viaggiava in direzione Agnone intorno le 4,30 del mattino. Al momento non si conoscono l’entità del danno riportato dal mezzo né le condizioni dell’autista. Da una prima ricostruzione, i tre cavalli sarebbero fuggiti da un allevamento di Agnone. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco e il servizio veterinario dell’Asrem. Il traffico, in entrambi i sensi di marcia sta subendo rallentamenti.

(seguono aggiornamenti)