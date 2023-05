Guardia di Finanza: Zafarana lascia il comando generale del corpo

Si è tenuta questo pomeriggio, a Roma, nella splendida cornice della Caserma “Piave” del Comando Generale, la cerimonia di commiato del Comandante Generale della Guardia di Finanza – Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana.

All’evento hanno presenziato il Presidente del Senato, On. Ignazio La Russa, il Vicepresidente della Camera, On. Fabio Rampelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Marina Elvira Calderone, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, On. Paolo Zangrillo, e una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.

Il Generale di Corpo D’Armata Andrea De Gennaro ha assunto ad interim l’incarico di Autorità di Vertice del Corpo.

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha inteso ringraziare il Generale Giuseppe Zafarana per l’intenso lavoro svolto alla guida della Fiamme Gialle durante il suo periodo di comando.