Bufera di neve: chiusa al traffico la provinciale da Capracotta a Guado Liscia

A causa della forte e persistente bufera di neve in atto, la Strada Provinciale da Capracotta a Guado Liscia, in direzione Agnone, è stata chiusa al traffico veicolare. La decisione è stata adottata, per motivi di sicurezza, di…

A causa della forte e persistente bufera di neve in atto, la Strada Provinciale da Capracotta a Guado Liscia, in direzione Agnone, è stata chiusa al traffico veicolare. La decisione è stata adottata, per motivi di sicurezza, di comune accordo tra il Comune di Capracotta e la Provincia di Isernia. Ne dà notizia il sindaco Candido Paglione.

«La riapertura della strada avverrà non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Al momento, tutte le altre strade di accesso a Capracotta risultano regolarmente transitabili. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti se non strettamente necessari» chiude Paglione.