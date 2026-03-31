Alberi abbattuti dal vento sulla carreggiata, autobus bloccato sulla provinciale per Castiglione

Un autobus di linea è rimasto bloccato per qualche ora, nel primo pomeriggio di oggi, lungo la provinciale che da Montazzoli risale verso l'abitato di Castiglione Messer Marino. Oltre alla neve, il problema è stato rappresentato da alcuni…

Un autobus di linea è rimasto bloccato per qualche ora, nel primo pomeriggio di oggi, lungo la provinciale che da Montazzoli risale verso l’abitato di Castiglione Messer Marino. Oltre alla neve, il problema è stato rappresentato da alcuni alberi abbattuti dal forte vento che si sono schiantati sulla sede stradale, occludendo completamente la carreggiata.

Il personale di bordo ha richiesto soccorso e sul posto sono stati inviati i mezzi della Provincia del settore viabilità, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione. Rimosso il materiale, l’autobus ha potuto riprendere la marcia.