Scuole chiuse, domani, a Castiglione Messer Marino. Lo comunica la sindaca Silvana Di Palma, che in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, per motivi precauzionali, ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura.
Forti nevicate e allerta meteo, la sindaca Di Palma dispone la chiusura delle scuole di Castiglione
Scuole chiuse, domani, a Castiglione Messer Marino. Lo comunica la sindaca Silvana Di Palma, che in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, per motivi precauzionali, ha firmato l'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura.
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