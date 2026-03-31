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martedì 31 Marzo 2026
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Forti nevicate e allerta meteo, la sindaca Di Palma dispone la chiusura delle scuole di Castiglione

Scuole chiuse, domani, a Castiglione Messer Marino. Lo comunica la sindaca Silvana Di Palma, che in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, per motivi precauzionali, ha firmato l'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura.

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Scuole chiuse, domani, a Castiglione Messer Marino. Lo comunica la sindaca Silvana Di Palma, che in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, per motivi precauzionali, ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura.

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