Caduto nell’attacco di Nassiriya, l’Arma rende onore al maresciallo Franco Lattanzio

Pacentro (AQ) – Si è da poco conclusa, presso il cimitero del piccolo borgo pedemontano, la cerimonia di commemorazione del M.A.sUPS Franco Lattanzio, deceduto diciannove anni fa in Iraq, dove era impegnato nella missione internazionale di pace “Antica Babilonia”.

L’evento, celebrato in occasione della Giornata del Ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, vuole ricordare il sacrificio del Maresciallo Lattanzio e degli altri quattro commilitoni che, nelle prime ore del mattino del 27 aprile 2006, hanno perso la vita nell’attentato terroristico ordito da miliziani legati al gruppo terroristico di Al Qaeda ad un convoglio di automezzi militari italiani nella città di Nassiriya, in Iraq.

Il sacrificio del giovane Ispettore, originario proprio di Pacentro, è stato ricordato dal Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, che si è soffermato sulla figura del M.A.sUPS Franco Lattanzio, caduto in Iraq nell’adempimento dei doveri di militare di uomo di pace.

Alla sua memoria è stata concessa la Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero, con la seguente motivazione: Componente del plotone info – investigativo dell’unità di manovra del Reggimento M.S.U. nell’ambito dell’operazione “Antica Babilonia”, il 27 aprile 2006, nel corso di trasferimento presso il locale Provincial Joint Operation Center a bordo di convoglio blindato, veniva mortalmente investito dalla deflagrazione di un insidioso ordigno di devastante potenza, fatto esplodere da ignoti terroristi al passaggio degli automezzi.

Chiaro esempio di elette virtù militari, elevatissimo senso del dovere ed assoluta dedizione al servizio costantemente testimoniati sino all’estremo sacrificio contribuendo ad elevare il prestigio dell’Italia, delle sue forze armate e dell’Arma dei Carabinieri.

Nassiriya – IRAQ, 27 aprile 2006.

Attorno ai familiari del Maresciallo Lattanzio, oltre al Generale Feroce, si sono stretti nel ricordo il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri dell’Aquila, Ten. Col. Luigi Vaglio, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sulmona, Magg. Toni Di Giosia, con una rappresentanza di donne e uomini dell’Arma appartenenti alle Stazioni dipendenti, il primo cittadino di Pacentro, Giuseppe Silvestri, ed una rappresentanza dell’A.N.C. e dell’A.N.FOR.

Il Cappellano Militare, Don Claudio Recchiuti, ha officiato una breve cerimonia religiosa, impartendo la benedizione a tutti i presenti.