Incidente tra due furgoni, incastrato tra le lamiere estratto dai Vigili del fuoco. Ferito anche un operaio al lavoro sulla strada

Nella tarda mattinata i Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti con una squadra della sede di Termoli sulla tangenziale nord di Termoli per un incidente stradale tra due furgoni. La squadra dei Vigili del Fuoco si è adoperata per estricare dall’abitacolo una persona incastrata all’interno di un automezzo; rimasto ferito anche un operaio addetto alla sfalcio del verde a bordo strada. Entrambi sono stati affidati al personale del 118. Successivamente si provvedeva a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto oltre al 118 anche due volanti della Polizia Stradale. Il tratto di strada è rimasto chiuso alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza

