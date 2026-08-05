Incendi boschivi tra Montefalcone nel Sannio e Mafalda: squadre a terra operative da ore, attivato anche un canadair

Un vasto incendio sta interessando dalla giornata di ieri l’area boschiva di Montefalcone nel Sannio, sviluppandosi su diversi fronti e richiedendo un imponente dispiegamento di forze per contenere l'avanzamento del fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica si…

Un vasto incendio sta interessando dalla giornata di ieri l’area boschiva di Montefalcone nel Sannio, sviluppandosi su diversi fronti e richiedendo un imponente dispiegamento di forze per contenere l’avanzamento del fuoco.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte senza sosta per tutta la notte e risultano tuttora in corso. Sul posto stanno operando in modo sinergico tre squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dalla Centrale di Campobasso e dal distaccamento di Termoli, affiancate dai volontari della Protezione Civile e dal personale AIB della Regione Molise. Per arginare i roghi nelle zone più impervie e di difficile accesso da terra, è stato attivato il supporto aereo con un Canadair, attualmente in azione sul territorio.



Contemporaneamente, il personale di soccorso è impegnato su un secondo fronte critico nel comune di Mafalda, dove un rogo di vaste proporzioni si è sviluppato a ridosso della Strada Statale. Sul luogo dell’evento è prontamente intervenuta una squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano, a cui si è aggiunta in seconda battuta una squadra di rinforzo proveniente da Termoli.

La situazione rimane sotto costante monitoraggio da parte delle autorità e della Sala Operativa, mentre prosegue il lavoro congiunto per la bonifica dell’aree bruciate.