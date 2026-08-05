Occupa abusivamente l’arenile con tavoli e sedie, chiosco-bar posto sotto sequestro dalla Finanza

Le fiamme gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara hanno portato a termine un’importante operazione a tutela del demanio marittimo che ha consentito il sequestro preventivo di un’area demaniale sul lungomare di Montesilvano. Nell’ambito dei controlli di polizia…

Le fiamme gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara hanno portato a termine un’importante operazione a tutela del demanio marittimo che ha consentito il sequestro preventivo di un’area demaniale sul lungomare di Montesilvano. Nell’ambito dei controlli di polizia economico-finanziaria sul mare, una scrupolosa analisi info-investigativa ha fatto emergere molteplici indicatori di rischio sulla legittimità edilizia e demaniale di un chiosco-bar ubicato all’interno del mercato ittico nel comune di Montesilvano (PE).

Il controllo, svolto con l’ausilio di tecnici comunali, ha permesso l’individuazione di una serie di elementi indiziari utili a formulare un’ipotesi investigativa che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare della società gerente l’attività di ristorazione con somministrazione di alimenti, reo di avere apportato delle innovazioni non autorizzate sulle aree del demanio marittimo realizzando degli abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico.

Il soggetto avrebbe inoltre occupato abusivamente l’arenile con tavoli e sedie funzionali all’esercizio dell’attività di ristorazione.

L’ipotesi accusatoria è stata pienamente condivisa dal magistrato inquirente che ha delegato il sequestro dei beni e dell’aerea demaniale pertinente al chiosco-bar, carente altresì di ogni titolo abilitativo (sanitario, demaniale, edilizio e paesaggistico).