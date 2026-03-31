Calcio femminile, Gloria Marinelli alza al cielo la Coppa di Svizzera: battuto in finale lo Young Boys

L’attaccante agnonese, Gloria Marinelli (classe 1998) scrive una pagina speciale della sua carriera alzando al cielo la Coppa di Svizzera femminile. L’ex Inter e Milan è stata tra le protagoniste della finalissima vinta dal Servette Chênois allo Schützenwiese di Winterthur, superando lo Young Boys per 1-0. A decidere l’incontro, al 5’ della ripresa, Paula Serrano che ha regalato l prestigioso titolo al Servette.
“È stata una finale combattuta, dura, contro una squadra preparata e organizzata. Vincere così rende tutto ancora più bello. È il mio primo trofeo importante all’estero e ha un significato straordinario: rappresenta un traguardo personale ma anche un punto di partenza. Porto con me tutto quello che sono, anche la mia terra. Ora ci aspettano i playoff per il campionato durante il mese di maggio: daremo tutto per conquistare un altro titolo e rendere questa stagione davvero indimenticabile”, ha dichiarato Gloria Marinelli al termine dei 90 minuti.