Calcio femminile, Gloria Marinelli alza al cielo la Coppa di Svizzera: battuto in finale lo Young Boys

L'attaccante agnonese, Gloria Marinelli (classe 1998) scrive una pagina speciale della sua carriera alzando al cielo la Coppa di Svizzera femminile. L'ex Inter e Milan è stata tra le protagoniste della finalissima vinta dal Servette Chênois allo Schützenwiese…

L’attaccante agnonese, Gloria Marinelli (classe 1998) scrive una pagina speciale della sua carriera alzando al cielo la Coppa di Svizzera femminile. L’ex Inter e Milan è stata tra le protagoniste della finalissima vinta dal Servette Chênois allo Schützenwiese di Winterthur, superando lo Young Boys per 1-0. A decidere l’incontro, al 5’ della ripresa, Paula Serrano che ha regalato l prestigioso titolo al Servette.

“È stata una finale combattuta, dura, contro una squadra preparata e organizzata. Vincere così rende tutto ancora più bello. È il mio primo trofeo importante all’estero e ha un significato straordinario: rappresenta un traguardo personale ma anche un punto di partenza. Porto con me tutto quello che sono, anche la mia terra. Ora ci aspettano i playoff per il campionato durante il mese di maggio: daremo tutto per conquistare un altro titolo e rendere questa stagione davvero indimenticabile”, ha dichiarato Gloria Marinelli al termine dei 90 minuti.