Strada allagata: donna rimasta intrappolata nella propria auto tratta in salvo dai Carabinieri

Numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteo da parte dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso, in particolare con il personale del distaccamento di Termoli, per strade allagate nella zona di Sinarca. Altri interventi si segnalano in diverse aree della provincia del capoluogo per la rimozione di alberi pericolanti, calcinacci e comignoli a rischio.

Sono state chiuse alcune strade provinciali da parte del personale della Provincia presente sul posto: la SP 51, la SP 110 e la SP 37, nella zona di Sinarca, a causa di allagamenti che hanno reso le carreggiate completamente impraticabili.

Richiesto intervento anche per una donna rimasta intrappolata nella propria auto a causa dell’acqua, tratta in salvo dai Carabinieri.

È stato inoltre fatto alzare in volo l’elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Pescara per una ricognizione dell’area.