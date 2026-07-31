Campana per il New York Fire Department, la fusione alla presenza del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ha avuto luogo la visita in Molise del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, accompagnato dal Direttore Centrale, ing. Franculli, e dai Dirigenti Superiori, Merendino e Giordano, in occasione di diversi appuntamenti presso le…

Ha avuto luogo la visita in Molise del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, accompagnato dal Direttore Centrale, ing. Franculli, e dai Dirigenti Superiori, Merendino e Giordano, in occasione di diversi appuntamenti presso le sedi della Regione.



Presso il Comando di Campobasso, il Capo del Corpo e la delegazione hanno preso parte alla cerimonia di intitolazione dell’aula formazione alla memoria dell’ingegnere Felice Di Pardo, già Comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso e Direttore regionale del Molise. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili, militari, politiche e religiose e i familiari dell’Ing. Di Pardo.

A seguire, si è tenuto un incontro con il personale della Direzione regionale e del Comando VV.F. di Campobasso.



Nel primo pomeriggio, presso la sede del distaccamento di Termoli, è avvenuta la sottoscrizione dell’accordo tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Autostrade per l’Italia, a firma congiunta del Capo del Corpo e del Direttore Operativo di ASPI, per la realizzazione e la cessione in uso gratuito della nuova sede del Distaccamento VV.F. di Termoli che sorgerà nell’ex area di servizio Riovivo Ovest, al km 476 dell’Autostrada A14. L’opera sarà interamente finanziata da ASPI.

Questa mattina, ad Agnone, si è celebrato il gemellaggio tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il New York Fire Department, in occasione della cerimonia di fusione di una campana realizzata per il 25° anniversario dell’attentato delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, per rendere omaggio all’attività dei Vigili del Fuoco di New York come simbolo di coraggio e dedizione. La campana sarà poi esposta nel Museo di Ground Zero di New York.

A seguire, il Capo del Corpo è ha fatto visita presso la sede di Isernia, dove è stato accolto dal personale e dove ha incontrato una rappresentanza delle sigle sindacali.