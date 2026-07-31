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venerdì 31 Luglio 2026
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Gruppo folk “Rintocco Molisano” protagonista alla giostra cavalleresca di Sulmona e domani va in scena a Vasto

Il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" dopo la recente partecipazione a "L'Antica Giostra Cavalleresca" nel meraviglioso centro storico di Sulmona (AQ), sarà presente ad altro appuntamento con il folklore in uno dei più bei luoghi che si affacciano sull'Adriatico:…

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Il Gruppo Folk “Rintocco Molisano” dopo la recente partecipazione a “L’Antica Giostra Cavalleresca” nel meraviglioso centro storico di Sulmona (AQ), sarà presente ad altro appuntamento con il folklore in uno dei più bei luoghi che si affacciano sull’Adriatico: Città del Vasto, domani 1° agosto.

Organizzata dal Gruppo Folk Città del Vasto “I Cantori del Golfo” la 26a Rassegna Cori e Gruppi Folkloristici nell’affascinante Piazza Rossetti alle ore 21. «Sarà un piacere poter offrire il folklore autentico dell’Alto Molise ad una Città a cui la nostra storia è da sempre molto legata» commentano dal Gruppo Folk “Rintocco Molisano”.

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