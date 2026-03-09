Nasconde un etto di hashish in casa, manette ai polsi per un operaio con precedenti per droga

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella Val Pescara volte alla lotta ed alla repressione delle attività illecite.
Sono state eseguite, da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Popoli (PE), mirate attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione riposta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio.
I servizi svolti, hanno consentito agli operatori di polizia giudiziaria, nella tarda serata di venerdì, di trarre in arresto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 45enne, residente nella provincia di Pescara, gravato da precedenti penali, operaio.
Nella circostanza gli operatori, a seguito di mirata attività info-investigativa, svolgevano dei mirati accertamenti sul conto dell’uomo, tenendo costantemente monitorati i movimenti sospetti.
A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari del NORM rinvenivano all’interno dell’autovettura in uso al soggetto un coltello sporco di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione a casa del 45enne permetteva di rinvenire 105 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, occultati vicino ad una stufa, all’interno di una busta di pellet. Tutta la sostanza veniva posta sotto sequestro.
A questo punto scattava l’arresto del soggetto che su disposizione del Pubblico Ministero è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.
Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a verificare se l’uomo possa essere parte di una rete più ampia dedita al traffico di stupefacenti ed a ricostruire i canali di approvvigionamento nonché identificare eventuali complici.