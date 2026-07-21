Carabinieri: il generale Feroce consegna encomio al luogotenente Mariani dell’aliquota di Polizia giudiziaria

Nella mattinata di oggi il Generale di Brigata Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al Comando Provinciale dell’Arma di Pescara. Ad accoglierlo, il Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Ranalletta, insieme agli Ufficiali, a…

Nella mattinata di oggi il Generale di Brigata Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al Comando Provinciale dell’Arma di Pescara. Ad accoglierlo, il Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Ranalletta, insieme agli Ufficiali, a una rappresentanza dei Comandanti di Stazione, dei Reparti Speciali attivi sul territorio e alcuni militari in congedo appartenenti alla sezione pescarese dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante la visita, il Generale Feroce ha approfondito le dinamiche operative della provincia, tracciando le linee programmatiche dell’Arma in tema di ordine pubblico e sicurezza, sull’azione di contrasto alla violenza di genere, ai reati da “codice rosso” o comunque perpetrati in danno delle fasce più deboli della popolazione, come anziani e persone vulnerabili. Il Generale Feroce ha sottolineato la necessità che ogni appartenente all’Arma orienti il proprio agire non solo alla professionalità ed alla serietà, ma anche e soprattutto alla prossimità, con l’obiettivo di assicurare alla cittadinanza quella vicinanza che da oltre duecento anni contraddistingue l’operato del Carabiniere anche nelle realtà più remote.

Ha espresso particolare apprezzamento per l’impegno quotidiano nel contrasto alla criminalità svolto dai presidi territoriali e dalle articolazioni investigative e di pronto intervento. La presenza costante dei Carabinieri in tutti i comuni della provincia rappresenta un presidio fondamentale per garantire legalità e vicinanza concreta ai cittadini.

La visita è stata anche l’occasione per consegnare, alla presenza del Signor Procuratore della Repubblica di Pescara, dott. Giuseppe Bellelli, un encomio al Responsabile della Sezione di P.G./Aliquota Carabinieri, Luogotenente Guido Mariani e alla Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Pescara, per le attività investigative svolte.