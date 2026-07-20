Maltempo in arrivo, allerta della Protezione civile: rovesci di forte intensità, grandinate e attività elettrica

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26052 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0033870-20/07/2026, recante: “DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI 21 LUGLIO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 18-24…

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26052 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0033870-20/07/2026, recante:

“DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI 21 LUGLIO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO TEMPORALI, ANCHE DI FORTE INTENSITÀ, SU LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, FRIULI-VENEZIA-GIULIA, VENETO E TOSCANA, IN ESTENSIONE A MARCHE ED ABRUZZO.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI GRANDINATE E FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA.”