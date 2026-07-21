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martedì 21 Luglio 2026
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Auguri

E’ arrivata la cicogna: benvenuto al piccolo Aleandro Stampone

La macelleria Carni Stampone annuncia la nascita del nipotino. «La nostra famiglia si è allargata ed oggi è arrivato il sole. Benvenuto al mondo piccolo Aleandro». Buona vita dai nonni Giacinta e Domenico, gli zii Ida, Gabriele e…

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La macelleria Carni Stampone annuncia la nascita del nipotino. «La nostra famiglia si è allargata ed oggi è arrivato il sole. Benvenuto al mondo piccolo Aleandro». Buona vita dai nonni Giacinta e Domenico, gli zii Ida, Gabriele e Antonio: «Ti vogliamo un bene infinito». Cari auguri a mamma Tatiana e papà Stefano anche dalla redazione de l’Eco.

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