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Tamponamento in galleria sulla fondovalle Trigno: quattro auto coinvolte, sei persone rimaste ferite

Un tamponamento che ha interessato quattro autovetture si è registrato all'interno di una galleria sulla strada statale Trignina nel territorio comunale di Pescolanciano. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia. Almeno sei…

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Un tamponamento che ha interessato quattro autovetture si è registrato all’interno di una galleria sulla strada statale Trignina nel territorio comunale di Pescolanciano. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia. Almeno sei le persone rimaste coinvolte nell’incidente, alcune delle quali sono state estratte dalle lamiere dal personale dei Vigili del fuoco e successivamente trasferite in ospedale dalle ambulanze. Traffico bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

  • foto di repertorio

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