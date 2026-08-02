Cede una dose di cocaina, in casa ne nascondeva quaranta: manette ai polsi per uno spacciatore del Chietino

Nel corso del primo weekend di agosto, i militari del Comando Provinciale di Chieti hanno intensificato i controlli nei comuni e nelle località turistiche dell’estesa fascia costiera teatina, con particolare attenzione alla costa dei Trabocchi. L’obiettivo è stato…

Nel corso del primo weekend di agosto, i militari del Comando Provinciale di Chieti hanno intensificato i controlli nei comuni e nelle località turistiche dell’estesa fascia costiera teatina, con particolare attenzione alla costa dei Trabocchi. L’obiettivo è stato quello di garantire maggiore sicurezza nelle aree ad alto flusso di visitatori e di assicurare il sereno svolgimento dell’attività ricreative. I servizi sono stati mirati prevenire fenomeni di illegalità diffusa e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la vendita di bevande alcoliche ai minorenni, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (causa primaria delle cd. “stragi del sabato sera”), nonché reprimere e/o evitare i furti ed i danneggiamenti degli sportelli ATM, da diverso tempo uno dei primari obiettivi dell’Arma.

Particolare attenzione, dunque, è stata posta al controllo dei locali pubblici e, genericamente, dei vari luoghi di ritrovo interessati dal fenomeno della c.d. “movida” giovanile, senza tralasciare il monitoraggio della circolazione stradale nelle strade urbane ed extraurbane, come la Strada Statale 16 che da Ortona porta a Casalbordino, e la Strada Statale 538.

Le attività sono state effettuate anche mediante l’impiego delle unità in bicicletta, da poco assegnate ai militari, consentendo il servizio di prossimità al cittadino lungo le piste ciclabili e nelle aree inaccessibili agli equipaggi automontati, quest’ultimi destinati principalmente al controllo degli automobilisti con l’utilizzo degli apparati per la misurazione del tasso alcolemico ed i drug test. Nel corso del fine settimana, nelle ore di maggiore operatività, l’Arma è stata coadiuvata anche dalla copertura dei mezzi aerei in dotazione.

Al termine dei servizi di controllo a largo raggio, i Carabinieri hanno:

tratto in arresto nella flagranza di reato una persona per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato colto nell’atto di cedere una dose di cocaina e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono state rinvenute nella sua disponibilità ulteriori 17 dosi per un totale di circa 40 gr. di cocaina;

L’uomo è stato colto nell’atto di cedere una dose di cocaina e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono state rinvenute nella sua disponibilità ulteriori 17 dosi per un totale di circa 40 gr. di cocaina; eseguito due arresti in esecuzione di provvedimento dell’A.g. per i reati di furto e rapina;

denunciato a piede libero cinque persone per i reati vari, tra cui porto abusivo di armi, falsa attestazione delle proprie generalità e atti persecutori, eseguendo anche 1 misura cautelare di divieto di avvicinamento;

falsa attestazione delle proprie generalità e atti persecutori, eseguendo anche 1 misura cautelare di divieto di avvicinamento; segnalato all’Autorità prefettizia due soggetti per detenzione ai fini di uso personale di sostanza stupefacente, sequestrando circa 20 gr di hashish;

elevato 17 contravvenzioni al C.d.S. e sanzionato penalmente 7 automobilisti, di cui 3 per guida in stato di ebbrezza e 4 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

eseguito controlli amministrativi e verifiche sulla sicurezza in 9 esercizi pubblici.

Tali attività si inseriscono nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Prefetto di Chieti in materia di prevenzione e sicurezza per la stagione estiva.