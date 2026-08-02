Martedì arriva Elly Schlein: incontro su aree interne e montagna in piazza a Capracotta

Martedì 4 agosto, alle ore 19, in Piazza Stanislao Falconi a Capracotta, si terrà l’incontro pubblico “Aree interne e montane: il diritto al futuro nei nostri territori”, con la partecipazione della Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. L’iniziativa sarà un momento di confronto dedicato alle prospettive delle aree interne e della montagna, ai servizi essenziali, alle opportunità di sviluppo e alle politiche necessarie per garantire un futuro ai nostri territori. «Per Capracotta è un’importante occasione di attenzione e confronto sui temi che riguardano il presente e il futuro delle comunità della montagna. Invitiamo cittadini, amministratori e organi di informazione a partecipare», dichiara il Sindaco di Capracotta Candido Paglione.

Appuntamento: martedì 4 agosto, ore 19 – Piazza Stanislao Falconi, Capracotta.