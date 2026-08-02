Machete, munizioni per pistola e mazza da baseball: tre persone denunciate per detenzione illegale di armi

Nel primo fine settimana del mese di agosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila hanno dispiegato un consistente numero di pattuglie nei centri abitati e lungo le arterie viarie dell’intera provincia, conducendo una intensa attività di controllo…

Nel primo fine settimana del mese di agosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila hanno dispiegato un consistente numero di pattuglie nei centri abitati e lungo le arterie viarie dell’intera provincia, conducendo una intensa attività di controllo del territorio.

La serrata attività di controllo posta in essere dai Carabinieri, inquadrata nell’alveo delle determinazioni condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Vito Cusumano, è stata orientata ai luoghi maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza, tanto nel capoluogo e nei maggiori centri, quanto nelle comunità più piccole ed isolate.

Le numerose pattuglie impiegate, sia delle Sezioni ed Aliquote Radiomobile che delle Stazioni dipendenti, hanno identificato 743 persone nel corso del week end sottoponendo a perquisizione personale, veicolare o domiciliare quei soggetti colti in atteggiamento sospetto in relazione alle circostanze spazio – temporali al momento del controllo.

In tale contesto si inseriscono le segnalazioni alle Autorità competenti di cinque persone sorprese in possesso di sostanze stupefacenti, di tre persone in possesso di armi o munizioni illecitamente detenute e di un giovane di origine straniera che si era violentemente opposto all’identificazione.

Complessivamente, l’attività antidroga condotta dalle donne e dagli uomini dell’Arma aquilana, supportati da un’unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, ha consentito di recuperare oltre un chilogrammo di hashish, 44 grammi di marijuana, quasi 10 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Sottoposti a sequestro anche un machete, alcune munizioni per arma corta ed una mazza da baseball ben occultata nel bagagliaio di un’autovettura.

Il dispositivo dispiegato dall’Arma, inoltre, ha proceduto al controllo di numerosi esercizi pubblici, procedendo sia agli accertamenti amministrativi che all’identificazione degli avventori, alla ricerca di soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici

I Carabinieri, inoltre, hanno proceduto ai controlli deisoggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di permanere in casa negli orari serali e notturni.

La significativa attività di controllo del traffico veicolare sulle maggiori arterie viarie della Provincia, interessate dal notevole aumento del traffico in ragione dell’incremento dei flussi turistici, si è concretizzata con il controllo di 560 veicoli e dei relativi occupanti.

Tale attività, improntata alla prevenzione degli incidenti stradali, spesso conseguenza della micidiale combinazione tra alta velocità e uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcool, è stata condotta ricorrendo al massiccio utilizzo degli etilometri e dei drug test in dotazione.

In tale alveo si inquadrano i 3 automobilisti segnalati alle competenti Autorità per essersi messi alla guida con un tasso di alcool nel sangue ben maggiore del limite di Legge.

Sono 13, inoltre, le sanzioni elevate per diverse violazioni del codice della strada, che hanno comportato il ritiro della patente di guida in danno di 3 automobilisti poco disciplinati, nonché al sequestro amministrativo ai fini della confisca di 1 autovettura.