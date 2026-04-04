Cedimento di tetto a Capracotta, casa dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco: nessun ferito

Non c'è pace a Capracotta, alle prese da giorni, ormai, con una nevicata importante che ha causato disagi e preoccupazioni. Nella serata di oggi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone per…

Non c’è pace a Capracotta, alle prese da giorni, ormai, con una nevicata importante che ha causato disagi e preoccupazioni. Nella serata di oggi si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone per il crollo parziale di un tetto di un’abitazione lungo via Carfagna, a pochi metri della chiesa madre.

L’immobile è solitamente disabitato, dopo il decesso dell’anziana proprietaria, ma in questi giorni una famiglia residente a Isernia, con dei bambini, aveva deciso di utilizzarla per trascorrere le festività pasquali. Probabilmente a causa del carico di neve eccessivo, il tetto ha ceduto, o meglio una parte della struttura. Nessuno si è fatto male o è rimasto coinvolto dal crollo. Tuttavia i Vigili del fuoco che sono intervenuti hanno dichiarato l’abitazione inagibile. La famiglia è dunque stata costretta a far rientro a Isernia.