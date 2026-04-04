Dissesto, Ciciliano in Molise: «Serviranno settimane o mesi per un ripristino completo»

Il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, insieme al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha visitato le aree del basso Molise più colpite dall’eccezionale ondata di maltempo. La visita ha avuto l’obiettivo di valutare direttamente i danni…

Il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, insieme al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha visitato le aree del basso Molise più colpite dall’eccezionale ondata di maltempo. La visita ha avuto l’obiettivo di valutare direttamente i danni e coordinare le prime azioni operative per il ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali.

Il quadro emerso evidenzia criticità diffuse, in particolare sulla viabilità, compromessa da numerose frane e dal cedimento di un ponte sul fiume Trigno.

«I sindaci sono il baluardo dei territori – ha dichiarato il presidente Roberti – Abbiamo lavorato in sinergia i primi cittadini, gli amministratori locali e con le associazioni di volontariato. Ora partirà la conta dei danni e ci concentreremo sulla riapertura delle strade per garantire la mobilità, per poi avviare la fase di ricostruzione».

Tra le priorità indicate dal Presidente Francesco Roberti figurano il ripristino delle infrastrutture idriche, dei depuratori, dei ponti e della rete viaria provinciale e comunale, oltre alla gestione delle numerose frane attivate dalle piogge intense.

Roberti ha inoltre sottolineato la necessità di risorse straordinarie: «Il Molise ha bisogno di supporto. Interrompere la viabilità in questa regione significa spezzare un collegamento strategico tra Nord e Sud Italia. Il Governo si è mostrato disponibile a intervenire rapidamente, in particolare per la ricostruzione del ponte sulla statale».

La prima tappa della visita di Ciciliano e Roberti si è avuta a Civitacampomarano, dove l’ondata di maltempo ha creato diversi problemi: sulla SS157 c’è stato il crollo di un costone a monte della sede stradale; sul versante meridionale nei pressi della strada in località Macchie Vigna del Duca si è verificata la compromissione impianto depurazione; sul versante settentrionale, tra Corso IV Novembre e via Garibaldi, dieci persone sono state evacuate con ordinanza sindaco, oltre a 28 seconde case interdette con la chiusura della Chiesa di San Giorgio Martire.

Nella Sala consiliare del Comune di Termoli, invece, il Presidente Roberti e il Capo Dipartimento Ciciliano hanno incontrato le aziende del Nucleo Industriale di Termoli.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come il sistema di Protezione Civile abbia funzionato secondo le procedure previste: «Abbiamo affrontato una perturbazione importante che ha causato seri problemi, soprattutto alla viabilità. Il territorio è fragile, ma la risposta è stata efficace», il commento del Presidente Roberti.

Il Capo della Protezione Civile ha confermato che è in corso la raccolta dei dati tecnici necessari per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte del Consiglio dei Ministri, già richiesta dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con l’iter per lo stato di calamità naturale già avviato.

Particolare attenzione resta alta per gli effetti residui dell’ondata di maltempo. «L’allerta meteo è cessata – ha spiegato Ciciliano – ma permangono criticità legate allo scioglimento della neve accumulata, che potrebbe generare ulteriori flussi d’acqua verso valle. È necessario mantenere alta la vigilanza».

Sul fronte infrastrutturale, Ciciliano ha chiarito come «serviranno settimane o mesi per un ripristino completo, ma è fondamentale intervenire con rapidità e metodo su un’arteria strategica per l’intera dorsale adriatica».

Infine, è stato evidenziato anche il tema della crisi idrica in alcuni Comuni, causata dai danni alla rete e ai sottoservizi. Sono già in corso interventi per garantire l’approvvigionamento e il ripristino dei depuratori danneggiati.

Il Presidente Francesco Roberti ha assicurato il massimo impegno nelle prossime fasi: dalla stima puntuale dei danni fino alla ricostruzione, con l’obiettivo di restituire al territorio piena funzionalità nel più breve tempo possibile.