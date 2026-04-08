Chiusura autostrada e Adriatica, mezzi pesanti intasano la viabilità secondaria: Anas attiva task force

Anas (Gruppo FS Italiane) ha attivato un piano di intervento straordinario per fronteggiare le gravi ripercussioni sulla viabilità provocate dal movimento franoso che ha interrotto da ieri l’autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli. Le misure adottate…

Anas (Gruppo FS Italiane) ha attivato un piano di intervento straordinario per fronteggiare le gravi ripercussioni sulla viabilità provocate dal movimento franoso che ha interrotto da ieri l’autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli.

Le misure adottate

Anas è impegnata da giorni sulle strade della regione dopo la forte ondata di maltempo. Gli interventi necessari sulla rete per ripristinare le normali condizioni di viabilità sono stati stimati in circa un centinaio.

Per gestire l’imponente deviazione del traffico sulla rete stradale ordinaria sono state messe in campo tutte le risorse della struttura territoriale del Molise con l’impiego delle 112 unità dedicate. A supporto della task force locale sono giunte ulteriori 18 unità straordinarie provenienti dalle strutture Anas di Lazio, Sardegna e Calabria per un totale di 130 operatori impegnati h24.

Sono stati schierati 54 mezzi speciali, oltre a mezzi e personale delle ditte di pronto intervento, per garantire il monitoraggio costante dei punti critici e agevolare il deflusso della circolazione lungo gli itinerari deviati.

La situazione della viabilità e gli itinerari alternativi

Anas ricorda che l’attuale chiusura della SS16 Adriatica (dal km 524 al km 535+800) e l’enorme flusso dei mezzi pesanti sulle strade alternative continuano a generare forti rallentamenti.

Nei prossimi giorni potrebbero essere riaperte al traffico la SS16 Adriatica nel tratto compreso tra i km 531,800 e 535, 800 e la SS709 Tangenziale di Termoli tra i km 0,000 e 6, 000 appena le condizioni meteo e i sensori attivi per il movimento franoso lo consentiranno.

Gli itinerari alternativi indicati per l’A14 sono i seguenti.

– Per i soli veicoli leggeri che procedono in direzione di Taranto, una volta lasciata l’autostrada a Vasto sud, percorrere la S.S. 650 “Trignina” – Bivio Trivento, seguire la S.S. 747 direzione Campobasso, S.S. 647 e S.S. 87 direzione Termoli, per rientrare in autostrada A14 a Termoli.

– Per i soli veicoli leggeri in direzione Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire la S.S. 16 Adriatica in direzione Termoli, quindi percorrere la S.S. 87 in direzione Campobasso, successivamente seguire la S.S. 647 e S.S. 747 – Bivio Trivento per poi entrare in S.S. 650 “Trignina” direzione Vasto con rientro in autostrada A14 a Vasto sud.

– Per i mezzi pesanti in viaggio verso sud, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina in direzione Isernia, quindi la SS85 in direzione Venafro per poi seguire le indicazioni verso Caianello, da cui è possibile entrare sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, per poi proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa/Bari. Percorso inverso per i mezzi pesanti che viaggiano in direzione opposta, verso nord.

– Per le lunghe percorrenze in direzione Bari, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari.

– Per le lunghe percorrenze verso nord, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, immettersi sull’autostrada A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1.

Il numero unico Anas per gli utenti

Anas raccomanda la massima prudenza e invita gli utenti a consultare i canali ufficiali prima di mettersi in viaggio. Informazioni aggiornate in tempo reale sono disponibili al numero unico 800.841.148.