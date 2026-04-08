Venerdì riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica lungo la tratta Pescara–Foggia

Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara–Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità. Per gli interventi di ripristino sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana…

Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara–Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità. Per gli interventi di ripristino sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Imprese Appaltatrici, impegnati senza sosta a partire dalle 19 di oggi.

Proseguono, inoltre, i monitoraggi strumentali e visivi dell’infrastruttura interessata dalla frana da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile.

Nel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della capacità dell’infrastruttura, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni.



Per far fronte all’interruzione, Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza e informazione nelle stazioni e ha previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio.

In considerazione delle possibili ripercussioni sul servizio, si invitano i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e Trenitalia.