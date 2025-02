Come lo sviluppo industriale della Val di Sangro ha causato l’abbandono dei centri montani

Promuovere la coesione e lo sviluppo sociale del territorio e migliorare il benessere sociale, culturale, associativo e relazionale dei cittadini: sono questi gli obiettivi del progetto “Cantieri di Comunità” promosso dalCircolo Legambiente Geo APS, in partenariato con il Circolo Legambiente Green Lake APS, Il Melograno APS e Agesci Gruppo Atessa 1 APS.

L’iniziativa è stata presentata nella sala consiliare del Comune di Atessa alla presenza di Nicola Campitelli, consigliere regionale delegato, Giulio Borrelli, sindaco di Atessa, Rebecca Virtù, presidente Circolo Legambiente Geo APS, Elisa Tano, presidente Il melograno APS, Francesca Tinaro, direttivo Circolo Legambiente Geo APS, Enzo Fioriti, vicepresidente Circolo Legambiente Green Lake APS, Mimmo Zizi, capogruppo Agesci Gruppo scout Atessa 1 APS.

“Davanti alle sfide sociali del nostro tempo – spiega Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente APS, ente capofila dell’iniziativa – occorre una vera e propria rivoluzione culturale che metta al centro il benessere della persona e la sostenibilità sociale e ambientale come premesse indispensabili per lo sviluppo del Paese. L’obiettivo dei nostri “Cantieri” è costruire comunità basate su rapporti sociali solidi e solidali, in cui nessuno si senta escluso”.

Il progetto prevede una serie di iniziative e interventi sinergici da realizzare nell’arco di tutto il 2025 nei comuni di Altino, Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Casoli, Paglieta, Perano e Tornareccio, enti che sostengono il programma insieme alle istituzioni scolastiche.

Gli eventi all’aperto si svolgeranno principalmente nell’Area Sic Monte Pallano e Lecceta d’Isca d’Archi, tutelata dalla Rete Natura 2000, mentre le iniziative al chiuso si terranno nei locali degli istituti scolastici – Istituto omnicomprensivo Ciampoli Spaventa di Atessa e IIS Algeri Marino di Casoli – e negli spazi di aggregazione sociale delle associazioni e dei singoli comuni coinvolti.

Hanno partecipato alla presentazione del progetto anche Vincenzo Muratelli, sindaco di Altino, Jessica De Gregorio, assessore del Comune di Archi, Ilenia Tumini, assessore Cultura e Politiche sociali di Atessa, Marinella Fioriti assessore del Comune di Bomba, Massimo Tiberini, sindaco di Casoli, Christian Simonetti, sindaco di Colledimezzo, Costanza Cavaliere, dirigente scolastica IISS Algeri Marino, Linda Rosa Marcovecchio, dirigente scolastica IOC Ciampoli Spaventa.

“Una delle esigenze più forti individuate sul nostro territorio – aggiunge Rebecca Virtù a nome dei partner del progetto – è la necessità di contrastare la frammentazione e la disgregazione delle comunità: lo sviluppo industriale della Val di Sangro ha portato infatti ad un impoverimento demografico e all’abbandono dei centri urbani collinari. Al tempo stesso chi vive nella zona valliva e produttiva soffre la mancanza di centri di aggregazione e di incontro. Esigenza importante per i minori ed i giovani è generare relazioni reali tra le persone, non solo digitali. In questo percorso il ruolo delle organizzazioni di Terzo settore è decisivo: una rete associativa territoriale, soprattutto formata da soggetti con esperienze e storie eterogenee ma integrabili può ricucire le relazioni sociali e i legami territoriali, favorendo l’incontro tra i cittadini e lavorando per migliorare la sostenibilità della vita. Tutto questo grazie alla soddisfazione di bisogni primari quali il benessere e quindi la salute, la cura e l’attenzione alle persone e alla socialità “reale”, in particolare di minori, giovani e anziani, e la tutela dell’ambiente”.

Il progetto è finanziato dalla Regione Abruzzo nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative di rilevanza regionale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore e D.M. 141/2022 Risorse ADP 2022/24 – Annualità 2024.

L’assessore regionale alla Cultura e alle Politiche sociali Roberto Santangelo: “Un plauso a questa iniziativa che è un progetto valevole e apprezzabile di inclusione che la Regione intende sostenere anche nei prossimi anni. Le associazioni sono il front office delle esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili. Per questo è importante sostenere e rafforzare la collaborazione tra Regione ed enti del terzo settore per dar vita a progetti inclusivi ma anche innovativi come questo”.

Le attività in programma, che mirano a costruire comunità più forti, con relazioni sociali consolidate, in grado di contrastare la povertà e di far fronte alle sfide, e che favoriscono la nascita di legami duraturi, creando occasioni in cui le persone possono interagire e conoscersi meglio, sono: laboratori didattici rivolti ai minori, attività di educazione non formale rivolte ai giovani, giornate di volontariato e attività di cittadinanza attiva, campi di volontariato, eventi di comunità, corsi ed eventi per il benessere delle persone e delle comunità.

“Le associazioni partners del progetto “Cantieri di Comunità”, le istituzioni scolastiche e gli enti locali che lo sostengono – concludono i rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’iniziativa – collaboreranno con il fine di promuovere il miglioramento del benessere sociale, individuale e comunitario, con azioni educative e di partecipazione mirate a stimolare forme di cittadinanza attiva e attenzione all’ambiente, con l’obiettivo di costruire una rete di collaborazioni e relazioni solida e capace di futuro”.