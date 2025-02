Edificio in fiamme, danni ai solai: locali dichiarati inagibili e fatti evacuare dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenute, con un’autopompaserbatoio, un’autobotte e un modulo antincendio, a Vinchiaturo (CB) per un incendio in un edificio di civile abitazione di due piani.

Le squadre hanno operato con autoprotettori negli ambienti del primo piano invasi dal fumo per estinguere le fiamme utilizzando lance ad alta pressione. Terminate le operazioni di spegnimento e raffreddamento dei locali interessati si è, a seguito dei danni riscontrati nel solaio tra il primo ed il secondo piano, provveduto a rendere non fruibili i locali al secondo piano fino alla loro messa in sicurezza. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 20.