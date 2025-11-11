  • News

    • Contrasto dei reati tributari: siglato l’accordo tra Finanza, Agenzia delle entrate e Procura

    Nella giornata odierna, presso la Procura della Repubblica di Larino, il Comandante Regionale Molise, Gen. B. Danilo Petrucelli, il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Molise, Ing. Giovanni Battista Cantisani, e il Procuratore della Repubblica di Larino, Dott.ssa Elvira Antonelli, hanno siglato l’accordo finalizzato al rafforzamento delle procedure di individuazione e contrasto dei reati tributari.

    L’intesa prevede una sinergica azione congiunta, mirata alla repressione dei più pericolosi fenomeni di evasione fiscale, rilevati nel corso delle verifiche della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso.

    Un apposito tavolo tecnico di coordinamento valuterà di volta in volta l’incisività delle azioni di contrasto delle frodi, condividendo le informazioni e le procedure operative più efficaci per l’accertamento degli illeciti di natura tributaria.

    L’Accordo odierno, che fa seguito a quello già sottoscritto lo scorso ottobre con la Procura della Repubblica di Campobasso, tende a garantire il più stretto raccordo tra l’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria e quella di indirizzo delle indagini esercitata dal Pubblico Ministero nella repressione dei delitti fiscali nel territorio del Circondario del Tribunale di Larino.

    Tra gli accorgimenti adottati, si mira anche a fornire alla stessa Autorità Giudiziaria una ricognizione tempestiva dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli indagati, per consentirne la sistematica aggressione con provvedimenti di sequestro preventivo ed arrivare al definitivo recupero dei proventi illeciti dell’evasione fiscale.

