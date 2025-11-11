Viabilità: scatta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali dal 15 novembre al 15 aprile

Anas (società del Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali in gestione, Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo ma potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, in Molise le strade interessate sono: S.S. 6 dir Casilina , SS 16 Adriatica, SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica”, SS 17 Var/A “Isernia – Castel di Sangro”, SS 85 “Venafrana”, SS 85 Var “Variante di Venafro”, SS 87 “Sannitica”, SS 87 Var “Falcionina”, SS 157 “Della Valle del Biferno”, SS 158 “Della Valle del Volturno”, SS 212 “Della Valle del Fortore”, SS 212 Bis “Santeliana”, SS 627 “Della Vandra”, SS 645“Della Valle del Tappino”, SS 647 “Della Valle del Biferno”, S 647 dir A “Della Valle del Biferno”, SS 647 dir B “Della Valle del Biferno”, SS 650 “Fondo Valle Trigno”, SS 652 “Fondo Valle del Sangro”, SS 709 “Tang. di Termoli”, SS 710 “Tang. Est di Campobasso”, SS 711 “Tang. Ovest di Campobasso”, SS 747 “Fossaltina”, SS 748“Di Kalene”, SS 751 “Fondo Valle Rivolo”.

In caso di neve o ghiaccio i seguenti tratti stradali saranno inibiti ai mezzi aventi massa complessiva a pieno carico maggiori a 7,5 tonnellate

SS 16 “Adriatica” dal km 524,600 al km 536,215

SS 16 “Adriatica” dal km 546,950 al km 559,877

SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed ed Appulo Sannitica”dal km 151,035 al km 175,100

SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica” dal km 182,000 al km 214,725

SS 17 Var. A “Isernia – Castel di Sangro” dal km 0,000 al km 18,700

SS 87 “Sannitica” dal km 105,850 al km 132,700

SS 158 “Della Valle del Volturno” dal km 7,228 al km 27,600

SS 650 “Fondo Valle Trigno” dal km 7,100 al km 38,700

SS 652 “Fondo Valle del Sangro” dal km 0,000 al km 13,300

SS 709 “Tang. di Termoli” dal km 0,000 al km 12,450

Nel dettaglio, in Abruzzo le strade interessate sono:

R.A. 12 “Raccordo Autostradale Chieti – Pescara” SS 150 “Della Valle Del Vomano” SS 151 “Della Valle Del Tavo” SS 153 “Della Valle Del Tirino” SS 158 “Della Valle Del Volturno” SS 16 “Adriatica” SS 16 “Dir./C Del Porto Di Pescara” SS 17 “Dell’appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico” SS 17 Bis “Della Funivia Del Gran Sasso E Di Campo Imperatore” SS 17 “Ter Dell’appennino Abruzzese” SS 259 “Vibrata” SS 260 “Picente” SS 260 Dir. “Picente” SS 263 “Di Val Di Foro E Di Bocca Di Valle” SS 487 “Di Caramanico Terme” SS 5 “Via Tiburtina Valeria” SS 539 “Di Manoppello” SS 539 “Dir. Di Manoppello” SS 553 “Di Atri” SS 578 “Salto Cicolana” SS 578 Var/A “Variante Di Magliano De’ Marsi” SS 584 “Di Lucoli” SS 5 Quater “Via Tiburtina Valeria” SS 5 “Quater-Dir. Del Casello Di Tagliacozzo” SS 614 “Della Maielletta” SS 649 “Di Fondo Valle Alento” SS 649 Dir. “Di Fondo Valle Alento” SS 650 “Di Fondo Valle Trigno” SS 652 “Di Fondo Valle Sangro” SS 656 “Val Pescara – Chieti” SS 656 “Dir. Val Pescara – Chieti” SS 684 “Tangenziale Sud Di L’aquila” SS 684 Dir “Tangenziale Sud Di L’aquila” SS 690 “Avezzano Sora” SS 696 “Del Parco Regionale Sirente – Velino” SS 696 “Dir Vestina” SS 714 “Tangenziale Di Pescara” SS 80 “Del Gran Sasso D’italia” SS 80 Dir. “Del Gran Sasso D’italia” SS 80 “Racc. Di Teramo” SS 80 Var. “Variante Di Teramo” SS 81 “Piceno Aprutina” SS 83 “Marsicana” SS 84 “Frentana” SS16 Bis “Adriatica”.

In caso di neve o ghiaccio i seguenti tratti stradali saranno inibiti ai mezzi aventi massa complessiva a pieno carico maggiori a 7,5 tonnellate

SS 16 “Adriatica” dal km 391,800 al km 524,600;

SS 714 “Tangenziale di Pescara” dal km 0 al km 20,600;

SS 714 dir “Tangenziale di Pescara” dal km 0 al km 1,200;

SS 714 dir A “Tangenziale di Pescara” dal km 0 al km 1,600;

SS 714 dir. B “Tangenziale di Pescara” dal km 0 al km 1,030;

RA 12 “Raccordo Autostradale Chieti-Pescara” dal km 0 al km 14,700;

SS 16 dir. C “Del Porto di Pescara” dal km 0 al km 3,300;

SS 690 “Avezzano Sora” dal km 0 al km 39,350;

SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” dal km 102,100 al km 148,500.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.