Donna in stato di alterazione si sporge pericolosamente dal balcone, salvata dagli agenti della Polizia

Nella mattinata di ieri, a Campobasso, il personale della Squadra Volante della Questura è intervenuto presso un condominio in una zona semicentrale della città, dove era stata segnalata la presenza di una donna in difficoltà, che si sporgeva…

Nella mattinata di ieri, a Campobasso, il personale della Squadra Volante della Questura è intervenuto presso un condominio in una zona semicentrale della città, dove era stata segnalata la presenza di una donna in difficoltà, che si sporgeva pericolosamente dal balcone della propria abitazione, in evidente stato di alterazione.

La Sala Operativa della Questura ha coordinato immediatamente la macchina dei soccorsi, che ha coinvolto anche i Vigili del Fuoco ed il personale del 118.

Oltre all’equipaggio della Volante, sul posto è intervenuto un Funzionario ed ulteriore personale della Questura e solo grazie ad una lunga attività di interazione con la donna, sola in casa, utilizzando la massima cautela per evitare che la situazione di pericolo potesse degenerare, è stato possibile conquistare la sua fiducia e convincerla a sottoporsi alle cure dei sanitari.