Mietitrebbia in fiamme: incenerite balle di paglia e un intero campo, i Vigili del fuoco riescono a limitare i danni

Nella serata di ieri, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, sono intervenute con tre mezzi, un’autopompaserbatoio (APS), un’autobotte (ABP) e un modulo antincendio, in località Macchiagodena, frazione Sant’Janni, per un incendio che ha coinvolto una mietitrebbia, il campo agricolo in cui stava operando e numerose balle di paglia.
Le operazioni di spegnimento hanno consentito di circoscrivere il rogo ed evitare la propagazione delle fiamme alle aree circostanti senza ulteriori danni a terzi.
Dalle prime informazioni raccolte, l’incendio avrebbe avuto origine dal mezzo agricolo, forse per un surriscaldamento o un guasto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause dell’evento.
Non si segnalano persone ferite o coinvolte.