Mietitrebbia in fiamme: incenerite balle di paglia e un intero campo, i Vigili del fuoco riescono a limitare i danni

Nella serata di ieri, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, sono intervenute con tre mezzi, un’autopompaserbatoio (APS), un’autobotte (ABP) e un modulo antincendio, in località Macchiagodena, frazione Sant’Janni, per un incendio che ha coinvolto…

Nella serata di ieri, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, sono intervenute con tre mezzi, un’autopompaserbatoio (APS), un’autobotte (ABP) e un modulo antincendio, in località Macchiagodena, frazione Sant’Janni, per un incendio che ha coinvolto una mietitrebbia, il campo agricolo in cui stava operando e numerose balle di paglia.

Le operazioni di spegnimento hanno consentito di circoscrivere il rogo ed evitare la propagazione delle fiamme alle aree circostanti senza ulteriori danni a terzi.

Dalle prime informazioni raccolte, l’incendio avrebbe avuto origine dal mezzo agricolo, forse per un surriscaldamento o un guasto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause dell’evento.

Non si segnalano persone ferite o coinvolte.