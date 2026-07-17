Elly Schlein a Capracotta, l’annuncio del sindaco Paglione: «Non è casuale, è una scelta politica, un’occasione preziosa»

«Sono particolarmente lieto di annunciare che il prossimo 4 agosto Capracotta avrà l’onore di accogliere la Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Per me, come Sindaco, e per l’intera comunità che rappresento, questa visita costituisce motivo di grande orgoglio. È un riconoscimento che rende merito alla storia del Partito Democratico nel nostro Comune e all’impegno di una comunità che ha sempre creduto nei valori della partecipazione, della giustizia sociale e della solidarietà».

Così, in un messaggio sui social, il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. «Non è una scelta casuale: è una scelta politica. Significa accendere i riflettori su un territorio che rappresenta, insieme a tante altre realtà del Paese, la sfida decisiva delle aree interne e della montagna italiana. È un’occasione preziosa per riportare al centro del dibattito politico nazionale il tema delle aree interne, affinché tornino ad essere considerate una risorsa per il Paese e non una periferia da dimenticare. Le aree interne non chiedono privilegi. Chiedono una visione, investimenti e politiche capaci di contrastare lo spopolamento, creare lavoro, rafforzare i servizi essenziali e restituire speranza alle nuove generazioni. Per questo la presenza di Elly Schlein a Capracotta assume un significato che va oltre la visita di una leader politica: è il segno concreto di un’attenzione verso chi continua a vivere, custodire e costruire il futuro della montagna italiana».