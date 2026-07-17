Picchiata a sangue dal compagno, giovane londinese salvata dai Carabinieri: arrestato marocchino irregolare

I Carabinieri delle Stazioni di Ripalimosani e Montagano hanno tratto in arresto un 29 enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, poiché resosi responsabile di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna convivente. La misura pre-cautelare ed…

I Carabinieri delle Stazioni di Ripalimosani e Montagano hanno tratto in arresto un 29 enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, poiché resosi responsabile di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna convivente. La misura pre-cautelare ed il collocamento in carcere dell’uomo si rendevano necessari per salvaguardare la giovane donna di origini londinesi, in Italia da sola e senza familiari, a Ripalimosani da pochi mesi in un alloggio temporaneo del centro storico reperito dall’uomo con cui intratteneva una relazione sentimentale da circa un anno.

Le indagini dei militari consentivano di ricostruire l’evento anche attraverso l’immediata audizione della parte offesa, che in un racconto angosciato forniva elementi probatori che consentivano di ricostruire la vicenda che aveva radici profonde legate a precedenti aggressioni mai denunciate per timore. All’alba di ieri, nel corso di una ennesima lite l’uomo la aggrediva procurandole lesioni sanguinanti sul viso e su tutto il corpo, per poi negarle il cellulare ed i suoi effetti personali.

L’immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri, scongiurava la prosecuzione delle attività violente. La vittima, che presentava tumefazioni del viso, sangue dal naso ed ecchimosi sulle braccia, veniva trasportata attraverso i sanitari del 118 all’ospedale di Campobasso per gli accertamenti e le cure del caso. Alla conclusione degli accertamenti e delle formalità di rito, il cittadino straniero veniva dichiarato in stato di arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Campobasso a disposizione

della competente A.G. in attesa di udienza di convalida.

La vicenda in questione rappresenta l’ennesimo episodio di una tipologia delittuosa che emerge sempre più ricorrentemente ed il cui contrasto capillare è doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi reati, tant’è vero che, nell’anno in corso, numerose sono state le attività di indagine inerenti al c.d. “Codice Rosso” trattate dai Comandi e Reparti dell’Arma dislocati nel

territorio della provincia di Campobasso. L’Arma dei Carabinieri – sempre vicina alle persone vulnerabili – rammenta che è di

fondamentale importanza segnalare e denunciare ogni episodio, in caso di emergenza o pericolo imminente, dic hiamare subito il 112 (Numero Unico Europeo) e per richiedere ogni supporto recandosi in qualsiasi momento presso una Stazione dei Carabinieri, dove personale formato avvierà le procedure di tutela previste dalla legge (Codice Rosso) .